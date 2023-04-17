Bjelica Trabzonspor için geliyor

Teknik direktör arayışındaki Trabzonspor’da, Nenaj Bjelica ile menajerler aracılığıyla yapılan görüşmede önemli mesafe katedildi. Trabzonspor yönetiminin prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik adam, yüz yüze görüşmek üzere Türkiye’ye davet edildi. Bordo-mavililer, son detaylarda anlaşma sağlanması durumunda Bjelica ile sözleşme imzalayacak.





51 yaşındaki Bjelica, son olarak 2020-22 yılları arasında ülkesinin takımlarından NK Osijek'i çalıştırmıştı. Bjelica kariyerinde ise Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda görev almıştı.





Bjelica, Dinamo Zagreb'te görev aldığı 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 2 kez Hırvatistan Ligi şampiyonluğu ile 2017-18 sezonunda Hırvatistan Kupa şampiyonluğu, WAC St. Andra takımında görev aldığı 2009-10 sezonunda Avusturya Ligi şampiyonluğu ve 2011-12 sezonunda Avusturya orta bölge Lig şampiyonluğu yaşadı.















