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Nevşehir’de yarın okullar tatil mi 25 Kasım son dakika kar tatili haberleri

Nevşehir’de yarın okullar tatil mi 25 Kasım son dakika kar tatili haberleri

16:5524/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Nevşehir’de okullar tatil mi?
Nevşehir’de okullar tatil mi?

Nevşehir’de okulların tatil olup olmadığı öğrenci ve velerin gündeminde. Kar tatili haberlerinin bazı illerden gelmesinin ardından araştırmalar hız kazandı. Nevşehir Valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması geldi. Peki Nevşehir’de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi yarın okullar tatil mi? İşte detaylar.

Nevşehir’de okulların tatili olup olmadığı hakkında açıklamalar Nevşehir Valiliği tarafından yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Nevşehir’de kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji’den kar yağışı uyarısında bulundu. Bu uyarının ardından kar yeniden etkisini gösterdi ve birçok ilde okullar tatil oldu. Peki, Nevşehir’de okullar tatil mi, kar tatili var mı?

Nevşehir’de okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi mi?

Nevşehir, Kayseri ve Niğde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

#Nevşehir
#kar tatili
#Nevşehir Valiliği

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