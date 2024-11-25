Nevşehir’de okulların tatili olup olmadığı hakkında açıklamalar Nevşehir Valiliği tarafından yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Nevşehir’de kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji’den kar yağışı uyarısında bulundu. Bu uyarının ardından kar yeniden etkisini gösterdi ve birçok ilde okullar tatil oldu. Peki, Nevşehir’de okullar tatil mi, kar tatili var mı?