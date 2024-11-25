Nevşehir’de okulların tatili olup olmadığı hakkında açıklamalar Nevşehir Valiliği tarafından yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Nevşehir’de kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji’den kar yağışı uyarısında bulundu. Bu uyarının ardından kar yeniden etkisini gösterdi ve birçok ilde okullar tatil oldu. Peki, Nevşehir’de okullar tatil mi, kar tatili var mı?
Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "İlimizde bu gece saatlerinde başlayıp, yarın gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek tipi, buzlanma, don olayı ve sis tehlikesi nedeniyle 26 Kasım Salı günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.