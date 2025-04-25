Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE ile kira artış oranı, maaş artışları...

"Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2025 Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon verilerini 5 Mayıs 2025 tarihinde açıklayacak. Bu veriler, özellikle memur ve emekli maaş artışlarının yanı sıra kira zammı gibi konularda önemli bir belirleyici olacak. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan verilere göre, Nisan ayı enflasyon beklentisi geçen ayın oranına göre yükseldi. Peki, bu veriler ekonomik yansımalarıyla nasıl bir etki yaratacak?

2025 NİSAN AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını her ayın 3’ünde yayınlıyor. Ancak, 3 Mayıs 2025’in hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, Nisan ayı enflasyon verileri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak. Bu veriler, kira artış oranlarından temmuz ayı memur ve emekli maaş zamlarına kadar geniş bir yelpazede etkili olacak.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Ankete göre, Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 2,25 seviyesinden yüzde 3,07’ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 28,04’ten yüzde 29,98’e çıktı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi: Yüzde 24,55’ten yüzde 25,56’ya yükseldi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi: Yüzde 17,06’dan yüzde 17,69’a çıktı.