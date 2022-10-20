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Nüfus Müdürlüğü Ehliyet Randevu Nasıl Alınır?

Motorlu araçları kullanabilmek için herkesin ihtiyacı olduğu ehliyet veya diğer bir deyişle sürücü belgesi, gerekli olan şartlar sağlandığında alınabilmektedir. Ehliyet almaya karar veren kişilerin ilk olarak yapması gereken şey ise randevu almaktadır. Henüz nereden başlaması gerektiğini bilmeyenler için Ehliyet Randevu sistemi ile ilgili her şeyi bu haberimizde derledik. Peki Ehliyet randevu nasıl alınır? Gerekli belgeler neler? Nüfus Müdürlüğü hangi evrakları istiyor? Ehliyet alma şartları neler? E- Devlet’ten randevu alınır mı? Ehliyet randevu telefon numarası nedir? Ehliyet harçları ne kadar? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nüfus Müdürlüğü Ehliyet Randevu Nasıl Alınır?
Ehliyet Randevu

Milyonlarca insanın başvuru yaptığı ehliyet, karayollarında seyreden motorlu veya motorsuz tüm araçları kullanacak kişilerin araç kullanabilme iznine sahip olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Bu belgeyi almak için insanlar randevu almanın yollarını aramaktadır. Ehliyet Randevu sistemi ile ilgili her şey haberimizde.

EHLİYET RANDEVU NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri BURADAN web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

EHLİYET RANDEVU TELEFON NUMARASI İLE NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ehliyet için randevu alabilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EHLİYET RANDEVUSU ALMA?

BURAYA tıklayarak e-devlet üzerinden ehliyet randevusu alabilirsiniz.

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Sürücü belgesi alıp karayollarında araç kullanabilmek için öncelikle birkaç şartı yerine getirmeniz gerekir. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz:

> Yaş (18 yaşını geçmeniz gerekir.)

> Öğrenim Şartı (Öğrenim şartı olarak da en az ilkokul eğitimini tamamlamanız gerekir.)

> Sağlık Şartı (Sağlık şartı olarak sağlık ocakları ya da hastanelerden alabileceğiniz sağlık raporunuz bulunmalıdır.)

> Sınav Şartı (Ehliyet almak için yazılı ve direksiyon sınavı olmak üzere iki sınavı geçmeniz gerekir.)

> Adli Sicil Kaydı Şartı (Türk Ceza Kanunu’ndaki 188, 190 ve 191. Maddeler 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4. madde 7. Fıkra 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. Madde, 2. ve diğer fıkralardaki suçları işleyen kişiler ehliyet alamaz.)

EHLİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Sürücü kursuna kayıt için gerekli belgeler:

> 6 tane biyometrik fotoğraf

> Sağlık raporu

> Adli sicil kaydı

> Kan grubu kartı

> Evlilik cüzdanı (evli bireyler için)

2022 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR?

2022 sürücü belgesi harçları şu şekilde:

> A sınıfı ehliyetler: 370 TL

> B sınıfı ehliyetler: 1451 TL

> Diğer sınıflar: 863 TL

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