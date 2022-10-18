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Ehliyeti olanlar dikkat: Son tarih duyuruldu

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona eriyor. Yıl sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Yetkililer, yurttaşlardan başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak müracaatlarını yılın son aylarına bırakmamalarını istedi.

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Ehliyeti olanlar dikkat: Son tarih duyuruldu
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Türkiye’nin yeni tip sürücü belgesiyle tanıştığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona erecek. Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacak.

Randevu alınmalı

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabileceğini belirten Amasya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Zehra Şahinler, randevu alamayanlara ise mesai sonrası 17.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet verilebileceğini açıkladı. Zehra Şahinler, “Başvuru yoğunluğundan kaynaklı muhtemel mağduriyetlerin önüne geçebilmek için vatandaşlarımızın yılın son ayını, son günlerini beklememeleri önem arz etmektedir” dedi.

Sürücü belgesinin yenilenmesi için gerekli belgelerin aile hekiminden alınacak "sürücü olur" raporu, son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması gereken 15 TL’lik ücret olduğuna değinen Şahinler, müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) adresi bulunan kişilerin yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatının yapılacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve yeni sürücü belgesi bulunup sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktarmak isteyenlere de seslenen Şahinler, “Randevu almadan nüfus müdürlüklerimize müracaat ederek 'nüfusmatik' cihazından yükleme, aktarma cihazını kolayca gerçekleştirebilirler” şeklinde konuştu.

Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
HAYAT
Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son tarih yaklaşıyor: Ehliyet yenileme tarihini kaçırmayın
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Ehliyet yenileme randevularıyla ilgili yoğunluk sürmeye devam ediyor. İstanbul'da bulunan birçok Nüfus Müdürlüğü, ehliyet yenileme randevularını doldurmuş durumda. Randevu almakta zorlanan vatandaşlar ise para cezası yememek için ehliyet randevularını bir an önce almaya çalışıyor.

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İŞTE ADIM ADIM EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU

Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabiliyor.
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1- randevu.nvi.gov.tr sayfasına gidin.

2- 'Sürücü Belgesi' sekmesine tıklayın.

3- 'Kabul Ediyorum'a tıklayın.
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4- Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, telefon bilgileri, doğum tarihinizi gün ay yıl şeklinde doldurun.

5- Güvenlik kodunu yazdıktan sonra 'Devam Et' butonuna basın.

6- Size uygun il ve ilçe bilgisini seçin.

7- Ardından 'İleri' butonuna basın.

8- İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.

9- Ardından 'İleri' butonuna basın

10- Tekrardan 'İleri' sekmesine basın.
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11- Tekrardan kişi seçin.

12- Kendinize uygun tarih ve saaati seçin.

13- Ardından 'İleri' butonuna basın.

14- Son olarak cep telefonunuza gönderilen onay kodunu boşluğa yazın.

15- Ardından 'İleri' butonuna basın.
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16- Bu işlemlerin sonucunda randevunuz oluşturulacaktır.

17- Randevu bilgileri ile ilgili detaylı bilgiler telefonunuza mesaj olarak gönderilir.
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EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyetinizi yenilemek için gereken belgeler şu şekildedir;

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)
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YENİ TİP EHLİYET BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde 15 TL

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde 345 TL yatırılması gerekiyor.
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Son tarih yaklaşıyor: Ehliyet yenileme tarihini kaçırmayın
Ehliyet yenileme randevusu için sorgulamalar sürmeye devam ediyor. Yeni ehliyet sistemine geçilmesiyle birlikte 1 Ocak 2016'dan itibaren ehliyetler yenilenmeye başlamıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, ehliyet yenileme işlemlerinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasına karar verilmişti. Bu tarihe kadar eski tip ehliyetlerini, yeni tip ehliyetlere dönüştürmeyen kişiler ise idari para cezası alacak. Peki, ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler? Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?
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