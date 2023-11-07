Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına ne kadar enflasyon farkı verilecek?
Enflasyon oranı ne kadar?
Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar?
Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, dört aylık dönemde memur maaşları için yüzde 22.08 oranında enflasyon farkı doğdu.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Önceki raporda yüzde 58 olan yıl sonu enflasyon tahmini, Orta Vadeli Program’a (OVP) paralel olarak yüzde 65’e çıkartıldı.
Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67.22’den yüzde 68.01’e çıktı. Merkez Bankası’nın yıl sonu yüzde 65 enflasyon tahmininin gerçekleşebilmesi için kasım ve aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 3.15 düzeyinde kalması gerekiyor.
SSK ve BAĞ-KUR maaşı enflasyon farkı ne kadar?
Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 68.01 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 40.28, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 52.19 oranında zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.
Memur maaş zammı hesaplama tablosu
Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.
- 4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,41,
- Refah payı hariç 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41,
- 4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 22,08,
- Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,
- 4 aylık memur zammı yüzde 40,39 oldu.
Memur maaşları
Şube müdürü 1/4 4 aylık (% 40,39 zam) 45.40
Memur 9/1 32,186
Uzman öğretmen 1/4 41,450
Öğretmen 1/4 37,403
Başkomiser 1/3 45,785
Polis memuru 8/1 41,432
Uzman doktor 1/4 52,172
Hemşire 5/1 37,102
Emekli ve memur için 6 aylık beklenen zam oranları
Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda zam oranları aşağıdaki gibi hesaplandı:
- 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,76
- Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,76
- 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 29,96,
- Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,
- 6 aylık memur zammı yüzde 49,46 oldu.
SGK ve Bağkur emeklisi ne kadar zamlı maaş alacak?
Milyonlarca memurun ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, enflasyon aralıklarını 2023 yılı için yüzde 62 ve 68 olarak açıkladı.
Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 10.519,50
Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 10.659,76
Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 10.800,02
Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 10.940,28
Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 11.080,54
Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 11.220,80
Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 11.361,06
Mevcut maaş: 8.200,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 11.501,32
Mevcut maaş: 8.300,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 11.641,58
Mevcut maaş: 8.400,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 11.781,84
Mevcut maaş: 8.500,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 11.922,10
Mevcut maaş: 8.600,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 12.062,36
Mevcut maaş: 8.700,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 12.202,62
Mevcut maaş: 8.800,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 12.342,88
Mevcut maaş: 8.900,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 12.483,14
Mevcut maaş: 9.000,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 12.623,40
Mevcut maaş: 9.050,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 12.693,53
Mevcut maaş: 9.100,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 12.763,66
Mevcut maaş: 9.200,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 12.903,92
Mevcut maaş: 9.300,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 13.044,18
Mevcut maaş: 9.400,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 13.184,44
Mevcut maaş: 9.500,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 13.324,70
Mevcut maaş: 9.600,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 13.464,96
Mevcut maaş: 9.700,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 13.605,22
Mevcut maaş: 9.800,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 13.745,48
Mevcut maaş: 9.900,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 13.885,74
Mevcut maaş: 10.000,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 14.026,00
Mevcut maaş: 10.100,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 14.166,26
Mevcut maaş: 10.200,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 14.306,52
Mevcut maaş: 10.300,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 14.446,78
Mevcut maaş: 10.400,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 14.587,04
Mevcut maaş: 10.500,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 14.727,30
Mevcut maaş: 10.600,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 14.867,56
Mevcut maaş: 10.700,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 15.007,82
Mevcut maaş: 10.800,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 15.148,08
Mevcut maaş: 10.900,00
% 37.76 zamlı maaş: 15.015,84
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 15.288,34
Mevcut maaş: 11.000,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 15.428,60
Mevcut maaş: 11.100,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 15.568,86
Mevcut maaş: 11.200,00
Yüzde 40.26 zamlı maaş: 15.709,12