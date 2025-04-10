ÖGG SINAV TARİHİ NİSAN AYI: ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü, özel güvenlik adaylarının merakla beklediği sınav tarihini duyurdu. 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı, 12 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Sınav sonuçlarının ise 2 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.
Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alan 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı için tarih belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ÖGG sınavı 12 Nisan 2025’te gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine 20-24 Mart tarihleri arasında EGM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ÖGG sınavı saat 10.00'da başlayacak. 114. dönem ÖGG sınav sonuçları da 2 Mayıs'ta duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 5-7 Mayıs tarihlerinde alınacak.
ÖGG SINAV TAKVİMİ 2025
115. Dönem Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı: 29 Haziran 2025
116. Dönem Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı: 24 Ağustos 2025
117. Dönem Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı: 19 Ekim 2025 Pazar
118. Dönem Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı: 14 Aralık 2025 Pazar