ÖGG SINAV TARİHİ NİSAN AYI: ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alan 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı için tarih belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ÖGG sınavı 12 Nisan 2025’te gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine 20-24 Mart tarihleri arasında EGM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.