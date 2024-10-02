"ÖGG sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? 2024 Özel Güvenlik Sınavı ne zaman, hangi gün?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Özel Güvenlik Sınavı sonuçları bu sene toplam 4 kez uygulandı. Ekim ve Aralık aylarında da uygulanacak olan ÖGG sınavları toplam 6 kez gerçekleşmiş olacak. Peki bu ayki ÖGG sınav yerleri belli oldu mu? 2024 Özel Güvenlik Sınavı ne zaman, hangi gün?