"ÖGG sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) için araştırmalar başladı. Bu ay uygulanacak olan ÖGG sınavı için adaylar ilk olarak sınav yerleri belli oldu mu öğrenmek istiyor. Peki ÖGG sınavı ne zaman, ayın kaçında uygulanacak?
"ÖGG sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? 2024 Özel Güvenlik Sınavı ne zaman, hangi gün?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Özel Güvenlik Sınavı sonuçları bu sene toplam 4 kez uygulandı. Ekim ve Aralık aylarında da uygulanacak olan ÖGG sınavları toplam 6 kez gerçekleşmiş olacak. Peki bu ayki ÖGG sınav yerleri belli oldu mu? 2024 Özel Güvenlik Sınavı ne zaman, hangi gün?
ÖGG SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ÖGG sınav yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
ÖZEL GÜVENLİK 111. TEMEL EĞİTİM VE 87. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 20 Ekim 2024 Pazar tarihinde uygulanacak.
Aralık ayındaki sınav ise 15 Aralık 2024 Pazar günü tamamlanacak.