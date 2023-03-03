Meslek hayatına özel güvenlik olarak devam etmek isteyenlerin katıldığı ÖGG sınavı Şubat ayında gerçekleştirilecekti ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem ardından ÖGG sınavı da ertelendi.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Konu ile ilgili yapılan açıklamada sınavın 30 Nisan 2023’te yapılacağı, daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları başvurularının geçerli olacağı aktarıldı. Bu doğrultuda, 30 Ocak 2023’te duyurulan yerleştirme işleminin iptal edildiği, yeni sınava ait işlemler ile adayların sınav ili değişikliği taleplerinin yayımlanacak olan Sınav Talimatı kapsamında tekrardan yapılacağı belirtildi.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.

ÖGG NEDİR?

ÖGG, "Özel Güvenlik Görevlisi" mesleğinin kısaltılmış hali olarak bilinir. Özel güvenlik görevlisi, sektörde iş kanununda yer alan genel çalışma prensipleri bağlamında güvenliğin sağlanmasından sorumlu kişilerdir. Aynı zamanda güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamakla yükümlülerdir.







