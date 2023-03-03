|
Reklam
Reklam
Özgün

102. dönem ÖGG sınavı ne zaman 2023?

Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 19 Şubat tarihinde gerçekleştirilecekti ancak deprem nedeniyle geçtiğimiz haftalarda ertelendi. Peki, ÖGG sınavı 2023 ne zamana ertelendi? İşte 102. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı tarihi…

12:25 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
ÖGG

ÖGG

Meslek hayatına özel güvenlik olarak devam etmek isteyenlerin katıldığı ÖGG sınavı Şubat ayında gerçekleştirilecekti ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem ardından ÖGG sınavı da ertelendi.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Konu ile ilgili yapılan açıklamada sınavın 30 Nisan 2023’te yapılacağı, daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları başvurularının geçerli olacağı aktarıldı. Bu doğrultuda, 30 Ocak 2023’te duyurulan yerleştirme işleminin iptal edildiği, yeni sınava ait işlemler ile adayların sınav ili değişikliği taleplerinin yayımlanacak olan Sınav Talimatı kapsamında tekrardan yapılacağı belirtildi.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.

ÖGG NEDİR?

ÖGG, "Özel Güvenlik Görevlisi" mesleğinin kısaltılmış hali olarak bilinir. Özel güvenlik görevlisi, sektörde iş kanununda yer alan genel çalışma prensipleri bağlamında güvenliğin sağlanmasından sorumlu kişilerdir. Aynı zamanda güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamakla yükümlülerdir.



#ögg
#özel güvenlik sınavı
#ögg 2023
#102. dönem ögg
15 dakika önce
default-profile-img
102. dönem ÖGG sınavı ne zaman 2023?
Ümraniye Finans Merkezi’nde yangın
Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?
Ulusal Staj Programı başvuruları yeniden açıldı: Son gün 13 Mart
Yerli savunma ürünleri deprem bölgesinde: Yüzlerce cana umut oldular
Mehmetçik depremzede çocuklarla 'Komando Andı' okudu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.