ÖSYM tarafından uygulanacak olan TYT, AYT, YDT sınavları için başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve başvuru ücreti bilgileri merakla araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanacak olan üniversite sınavı YKS için hazırlıklar devam ediyor. YKS'nin deprem nedeniyle ertlenip ertelenmeyeceği de merak kazandı.