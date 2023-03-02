|
Reklam
Reklam
Özgün

Üniversite sınavı ertelenecek mi?

YKS sınavı için nefesler tutuldu. Kahramanmaraş depremi sonrası yapılan son açıklamada; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu sene LGS'ye ve YKS'ye girecek öğrencilerimizin 2. dönem konularından, sorumlu olmayacağını kaydetmişti. YKS başvurularının ertelenip ertelenmediğine ilişkin gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Üniversite sınavı YKS ertelenecek mi? TYT, AYT, YDT başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

12:36 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
2023 YKS

2023 YKS

ÖSYM tarafından uygulanacak olan TYT, AYT, YDT sınavları için başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve başvuru ücreti bilgileri merakla araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanacak olan üniversite sınavı YKS için hazırlıklar devam ediyor. YKS'nin deprem nedeniyle ertlenip ertelenmeyeceği de merak kazandı.

ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENECEK Mİ?

2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı; ancak deprem nedeniyle söz konusu sınavın ertelenme ihtimali gündemde bulunuyor. YKS'nin ertelenmesi ile ilgili gelişmeler olduğundan haberimizde bulabileceksiniz.

2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kasım ayında yayınladığı 2023 sınav uygulama takviminde üniversite sınavlarının 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıklamıştı.

2023 seçimleriyle üniversite sınav tarihlerinin benzerlik göstermesiyle Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik sınav ve seçim takviminin üst üste gelemeyeceği bilgisini paylaşmıştı.

Henüz ÖSYM güncel sınav takvimini açıklamadı. Sınavlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde “ Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır.

İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.” ifadeleri kullanıldı.

ÖSYM 4 İLDE SINAV MERKEZLERİNİ İPTAL ETTİ

ÖSYM: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.



#ÖSYM
#YKS
#2023 YKS
#üniversite sınavı
#tyt
#ayt
#ydt
1 saat önce
default-profile-img
Üniversite sınavı ertelenecek mi?
Depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor
Tarihi Maraş Çarşısı'nın ana koridoru güçlendirme sayesinde ayakta kaldı
Fransız sağlık ekibi Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor
İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 14 bin 705'i taburcu edildi
Kraliyet ailesinde yeni kriz: Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.