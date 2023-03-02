2023 YKS
ÖSYM tarafından uygulanacak olan TYT, AYT, YDT sınavları için başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve başvuru ücreti bilgileri merakla araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanacak olan üniversite sınavı YKS için hazırlıklar devam ediyor. YKS'nin deprem nedeniyle ertlenip ertelenmeyeceği de merak kazandı.
ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENECEK Mİ?
2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı; ancak deprem nedeniyle söz konusu sınavın ertelenme ihtimali gündemde bulunuyor. YKS'nin ertelenmesi ile ilgili gelişmeler olduğundan haberimizde bulabileceksiniz.
2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kasım ayında yayınladığı 2023 sınav uygulama takviminde üniversite sınavlarının 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıklamıştı.
2023 seçimleriyle üniversite sınav tarihlerinin benzerlik göstermesiyle Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik sınav ve seçim takviminin üst üste gelemeyeceği bilgisini paylaşmıştı.
Henüz ÖSYM güncel sınav takvimini açıklamadı. Sınavlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde “ Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır.
İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.” ifadeleri kullanıldı.
ÖSYM 4 İLDE SINAV MERKEZLERİNİ İPTAL ETTİ
ÖSYM: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.