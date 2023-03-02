ÖSYM Başkanı Ersoy: "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik."
ADAYLAR FARKLI İLLERDEN SINAV MERKEZİ SEÇECEK
ADAYLAR FARKLI İLLERDEN SINAV MERKEZİ SEÇECEK
ÖSYM: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.
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