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ÖSYM 4 ilde sınavları iptal etti! Hangi sınavlar yapılmayacak?

ÖSYM Başkanı Ersoy: "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik."

12:19 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak

ÖSYM Başkanı Ersoy: "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik."

ADAYLAR FARKLI İLLERDEN SINAV MERKEZİ SEÇECEK

ÖSYM: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.

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#ösym iptal edilen sınavlar
1 saat önce
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ÖSYM 4 ilde sınavları iptal etti! Hangi sınavlar yapılmayacak?
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