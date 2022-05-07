​OGM kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

15 Nisan 2022 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 5 bin işçi alımı başvuruları tamamlandı. OGM işçi alımı başvurularını tamamlayan adaylar kura sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. OGM işçi alımı başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar kura çekimi tarihi tarihi https://www.Ogm.gov.tr/tr üzerinden yayınlandı. Peki, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kura sonuçları açıklandı mı? İşte haberin detayları...
OGM kura sonuçları açıklandı mı? OGM kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yapılan açıklamada, "Noter huzurunda çekilen kura sonuçları 08/05/2022 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında ilan edilecektir." ifadeleri yer aldı. OGM Kura Sonuçları ve isim listesi bölge müdürlüklerinin resmi hesabından ilan edilecek. Orman Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinin resmi hesabı üzerinden il il kura çekimi tarihi sorgulanabilecek.
İllere göre alım yapılacak sayı kurum tarafından daha önce duyurulmuştu. Kura çekimi Denizli'de 5 Mayıs'ta, Adana'da 29 Mayıs'ta gerçekleşti. Aşağıdaki link üzerinden il il kura duyurularını takip edebilirsiniz.
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