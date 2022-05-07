OGM kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi OGM kura sonuçları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alımı için başvuruda bulunan adaylar heyecanla sürecin tamamlanmasını bekliyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü( OGM) kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman , hangi gün açıklandı? İşte bütün detaylar....

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