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Hayat Orman Genel Müdürlüğünden ödüllü yarışma
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Orman Genel Müdürlüğü'nden ödüllü yarışma

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) çocuk ve gençlere orman sevgisini aşılamak için yarışma düzenliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orman Genel Müdürlüğünden ödüllü yarışma
Arşiv

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) çocuk ve gençlere orman sevgisini aşılamak için yarışma düzenliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için “Benim İçin Orman” başlıklı resim, şiir ve mektup yarışması başlatan OGM, 3 ayrı kategoride birincileri ödüllendirecek. 19 Mayıs’a kadar katılımların devam edeceği yarışmanın sonuçları 15 Haziran’da açıklanacak.

Yarışmada birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın, mansiyon olarak da gram altın hediye edilecek. “Benim için orman” başlığıyla ilkokul öğrencileri yaptıkları resimleri, ortaokul öğrencilerinin yazdıkları şiirleri, lise öğrencileri ise hazırladıkları mektupları benimicinorman.com sitesi üzerinden gönderebilecek.

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