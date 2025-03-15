OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2025: OGM 3477 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

"OGM 3477 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 3477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru sürecini başlatıyor. Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri ile şoför ve operatör kadrolarında görev yapacak personel alımı yapılacak. Alımların hangi illerde gerçekleştirileceği adaylara tablo halinde duyuruldu. Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden alınacak ve KPSSP94 puanı ile değerlendirilecek. Peki, OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

OGM 3477 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK!

Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 2.674 (iki bin altı yüz yetmiş dört) adet Destek Personeli (Şoför – Operatör) ve 803 (Sekiz yüz üç) adet Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olmak üzere toplam 3477 (üç bin dört yüz yetmiş yedi) adet sözleşmeli destek personeli alınacak.

İşte, OGM personel alımı ilanında detaylar:

2025 OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

OGM personel alımı başvuru tarihleri Orman Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Adaylar 17.03.2025 – 28.03.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklar.

İlana başvurular son gün saat 23.59 itibarıyla son bulacak.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

3. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

Destek Personeli (Şoför – Operatör)

1. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

2. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3. Psikoteknik belgesine sahip olmak,

4. B Sınıfı sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak,

5. Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak,

6. Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

7. İhtiyaç halinde, alınacak operatörlük belgesi ile iş makinası ve araçları kullanılmasına engel durumu olmamak,

8. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde şoför olarak görev yapmasına engel bir durumu olmadığı ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

9. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

10. Cinsiyeti Erkek olmak.

Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri)

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.),

3. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.

Destek personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;

• Hizmet birimlerinin temizlik hizmeti ile ilgili verilen işleri yapmak.

• Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.

• Görevlendirildikleri birimlerin bürolarında fiziksel veya elektronik ortamda evrak derleme, düzenleme, taşıma ve arşivleme işlerini yapmak.