Öğretmenlere ikramiye ödemesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala gündeme geldi. Emeklilere Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak ödenen 5 bin TL ikramiyenin ardından gözler 24 Kasım öğretmen ikramiyesine çevrildi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, öğretmenlere 1 maaş tutarında ikramiye verilmesini içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Öğretmenlere ikramiye verilecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ikramiye konusuyla ilgili şu açıklamada bulundu;

"Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur."

Buna göre; Öğretmenlere ikramiye verilmesiyle ilgili bir konu henüz gündemde yok. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiği taktirde haberimizden öğrenebilirsiniz.







