|
Özgün

Öğretmenlere ikramiye verilecek mi? Bakan Tekin'den açıklama

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinin ardından öğretmenlere ikramiye ödemesi gündeme geldi. Muhalefetin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere ikramiye verilsin çağrısına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'nden cevap geldi. CHP'nin teklifinin ardından gözler 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlere ikramiye çağrısına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte 2023 öğretmenlere ikramiye ödemesi hakkında merak edilenler..

08:57 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yusuf Tekin

Yusuf Tekin

Öğretmenlere ikramiye ödemesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala gündeme geldi. Emeklilere Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak ödenen 5 bin TL ikramiyenin ardından gözler 24 Kasım öğretmen ikramiyesine çevrildi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, öğretmenlere 1 maaş tutarında ikramiye verilmesini içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Öğretmenlere ikramiye verilecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ikramiye konusuyla ilgili şu açıklamada bulundu;

"Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur."

Buna göre; Öğretmenlere ikramiye verilmesiyle ilgili bir konu henüz gündemde yok. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiği taktirde haberimizden öğrenebilirsiniz.



#öğretmen
#öğretmenlere ikramiye
#meb
#yusuf tekin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Yusuf Tekin son dakika olarak duyurdu: Ara tatil sonrasına dikkat! Seçmeli ders bölümü güncellendi!