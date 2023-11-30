Öğretmen ataması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in atama takviminin detaylarının ekim ayının sonuna doğru açıklanacağı bilgisini daha önceki açıklamalarında duyurmuştu. Ekim ayının son günleri yaşanırken binlerce öğretmen atama takviminin açıklanmasını beklenirken Mili Eğitim Bakanı'ndan yeni bir açıklama geldi. 2024 yılı için atama takvimi ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
Öğretmen atamaları olacak mı, ne zaman yapılacak?
Öğretmen atamaları ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Bütçenin geçmesini bekliyoruz, yeni atama için planlama yapacağız." dedi.
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı geçtiğimiz aylarda, "Önümüzdeki yılın mart ayına kadar atama sürecini tamamlamış olacağız yeni döneme ilişkin. Cumhurbaşkanımıza da bu şekilde değerlendirilmelerimizi yaptık. Sayı ve süreçle ilgili detayları önümüzdeki günlerde paylaşacağız." açıklamasında bulunmuştu.
Öğretmen atamalarına lişkin tarih bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya lişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekeni Yapacağız"
"100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada 24 Kasım öğretmenler gününde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.