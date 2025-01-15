Okul servisi
Okul servis ücretlerine zam geldi! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin son toplantısında İBB'nin İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapılması teklifi kabul edildi. Bununla birlikte 2025 yılında okul servislerinde 0-1 kilometre ücreti 2605 TL oldu.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım zammı için yüzde 35 zam teklif etti. Teklif toplantıda kabul edildi. Böylece toplu ulaşıma yüzde 35 zamlandı.
2025 Okul servis ücreti ne kadar oldu?
2025 Okul servis ücreti ne kadar oldu?
Okul servislerinin ise 0-1 kilometre ücreti 2 bin 605 TL oldu.
Toplu ulaşım zammı ne zaman geçerli olacak?
Toplu ulaşım zammı ne zaman geçerli olacak?
Yeni tarife, 18 Ocak itibarıyla geçerli olacak.
#okul servisi
#okul servis ücreti
#2025 okul servisi
#toplu ulaşım zammı