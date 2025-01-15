Geçtiğimiz haftalarda yapılan UKOME toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yapılacak zam için anlaşmaya varamamıştı. Peki İstanbulkart akbil fiyatı ne kadar? Marmaray, Metrobüs, öğrenci akbil ücreti ne kadar oldu?İstanbulkart abonman güncel fiyatlar...



