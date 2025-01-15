İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Taksi ücretlerine de zam geldi. Bu gelişmenin ardından güncel taksi tarifesi merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? İşte taksimetrede yeni fiyatlar…
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 oranında zam yapıldı. Tam bilet 20 liradan 27 liraya yükseldi. Taksilerde açılış ücreti de değişti.
İstanbul’da Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu?
Taksilerde taksimetre açılış ücreti 30 liradan 42 liraya yükseldi. Sarı taksi indi bindi olarak bilinen minimum ücret tutarı ise 100 liradan 135 liraya çıktı.
Taksi 2025 ücret tarifesi ne zaman geçerli olacak?
Yeni tarife, 18 Ocak itibarıyla geçerli olacak.
Taksi Ücreti Nasıl Hesaplanır?
Ülkemizin en yaygın kullanılan taşıma araçları arasında taksiler yer alır. Taksiler, toplu taşıma araçlarına göre daha hızlı ve güvenli bir taşıma imkanı sunar. Taksilerde kullanılan taksimetrelerde km hesaplama aracı olarak kullanılır.
Taksimetre açılış ücreti 42 TL ve minimum taksi ücreti ise, 100 TL olarak belirlenir. Taksilerde ücret hesaplaması yaparken taksimetre açılış fiyatı üzerine fiyat ve kilometre ücreti de eklenerek hesaplama yapılır. Bu hesaplama aracı km, güzergah ve fiyat bilgisini verir.