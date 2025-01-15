İstanbul’da Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu?

İstanbul’da Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu?

Ülkemizin en yaygın kullanılan taşıma araçları arasında taksiler yer alır. Taksiler, toplu taşıma araçlarına göre daha hızlı ve güvenli bir taşıma imkanı sunar. Taksilerde kullanılan taksimetrelerde km hesaplama aracı olarak kullanılır.

Taksimetre açılış ücreti 42 TL ve minimum taksi ücreti ise, 100 TL olarak belirlenir. Taksilerde ücret hesaplaması yaparken taksimetre açılış fiyatı üzerine fiyat ve kilometre ücreti de eklenerek hesaplama yapılır. Bu hesaplama aracı km, güzergah ve fiyat bilgisini verir.