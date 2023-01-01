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Okullar 4 güne mi düşecek? Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde son gelişmeler ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Son dönemde çok konuşulan okulların 4 güne düşeceği iddiasına ilişkin net yanıt verdi. Okullar 4 gün mi olacak, eğitimde gün sayısı azalacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanı'ndan konuya ilişkin son dakika açıklama...

11:44 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okullar 4 gün mü olacak

Okullar 4 gün mü olacak

İlk olarak Avrupa'da ortaya çıkan bu sistem sonucu İngiltere'de öğrenciler 5 gün yerine 4 gün okula gidebilecek. Bu sistemin Türkiye'de okullarda uygulanıp uygulanamayacağı merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin açıklama yaptı.

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Okulların haftada 4 gün olacağı beklentisi Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok vatandaşın bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmesi üzerine oluştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'Okullar 4 güne düştü' iddiası'na ilişkin, "Kesinlikle asılsız bir iddia, uyduruyorlar." açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'DE OKULLAR KAÇ GÜN?

Okullarda haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) eğitim ve öğretim devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatildir.



#okul
#eğitim
#meb
#okullar 4 gün
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