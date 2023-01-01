Bir süredir kamuoyunda merak edilen "öğretmen atamalarında mülakat kaldırılacak mı, devam mı edecek" sorusuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni açıklamalar yaptı. Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde ‘Kaldıracağız’ dediği mülakat sürecinin devam edeceğini ancak uygulanış biçiminin değiştirileceğini açıkladı. İşte öğretmen atamalarında mülakat uygulaması ile ilgili son gelişmeler...