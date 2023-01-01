Okullar 4 gün mü olacak
İlk olarak Avrupa'da ortaya çıkan bu sistem sonucu İngiltere'de öğrenciler 5 gün yerine 4 gün okula gidebilecek. Bu sistemin Türkiye'de okullarda uygulanıp uygulanamayacağı merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin açıklama yaptı.
OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?
Okulların haftada 4 gün olacağı beklentisi Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok vatandaşın bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmesi üzerine oluştu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'Okullar 4 güne düştü' iddiası'na ilişkin, "Kesinlikle asılsız bir iddia, uyduruyorlar." açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE'DE OKULLAR KAÇ GÜN?
Okullarda haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) eğitim ve öğretim devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatildir.