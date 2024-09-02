MEB Okulların 1. sınıf ve anaokulları için açılış tarihi, Eylül ayının da gelmesiyle velilerin gündemine geldi. İlkokul 1. sınıflar ne zaman başlıyor, bugün mü, yarın mı? sorusunun yanıtı MEB 2024 2025 çalışma takvimi ile belli oldu.