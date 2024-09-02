MEB Okulların 1. sınıf ve anaokulları için açılış tarihi, Eylül ayının da gelmesiyle velilerin gündemine geldi. İlkokul 1. sınıflar ne zaman başlıyor, bugün mü, yarın mı? sorusunun yanıtı MEB 2024 2025 çalışma takvimi ile belli oldu.
OKULLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.
UYUM HAFTASI TARİHLERİ
Okul öncesi eğitim ve İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
ARA TATİL TARİHLERİ
2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında, ikinci ara tatil ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak.