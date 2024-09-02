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Bugün okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024-2025 okullarda eğitim-öğretim başlangıç tarihi

Okullar açıldı mı? sorusu haftanın ilk gününüde merak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için hazırlanan ve rehberlik uygulamalarını da içeren program bugün başlıyor. Program 6 Eylül'e kadar sürecek. İşte 2024-2025 okullarda eğitim-öğretim başlangıç tarihi...

09:37 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Okulların açılış tarihi
Okulların açılış tarihi

MEB Okulların 1. sınıf ve anaokulları için açılış tarihi, Eylül ayının da gelmesiyle velilerin gündemine geldi. İlkokul 1. sınıflar ne zaman başlıyor, bugün mü, yarın mı? sorusunun yanıtı MEB 2024 2025 çalışma takvimi ile belli oldu.

OKULLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

UYUM HAFTASI TARİHLERİ

Okul öncesi eğitim ve İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

ARA TATİL TARİHLERİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında, ikinci ara tatil ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak.



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