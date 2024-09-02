1. sınıf ve anaokulu uyum haftası programı veliler tarafından merak ediliyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ilk zili, 2 Eylül 2024 Pazartesi günü uyum haftası için çalacak. Normal şartlarda okullar tüm öğrencilere 9 Eylül'de açılacak.

UYUM HAFTASI BAŞLIYOR

Bu yıl okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil "uyum" eğitimi için bugün çalacak.

Öğrenci ve veliye eğitim ortamı, öğretmen ve arkadaşlarını tanıtan uyum haftası programında veliler, öğrenciler ve öğretmenler tanışma etkinlikleri ile desteklenecek.

Bu yıl eğitim öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-3 Eylül'de düzenlenecek. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise 9 Eylül haftasında okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak.

İlkokula başlayacak öğrencilerin ailelerine eğitimin ilk gününde ailelerine yönelik "İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası" sunumu yapılacak. Ailelere aynı gün çocuklarıyla okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Uyum eğitiminin ikinci gününde ise okullarda uyum haftası etkinlikleri yapılacak.

Ortaokul öğrencilerine ise 9 Eylül'de ailelere yönelik "ortaokul 5. sınıfa uyum rehberi" sunumu yapılacak. Sunum öncesinde ailelerle tanışma etkinlikleri gerçekleştirilebilecek. Ailelere okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak.

İkinci gün ise öğrencilere rehberlik uygulamaları yapılacak. Etkinliklerin yapılacağı saatler okul müdürlüklerince planlanacak.

Aile-çocuk-öğretmen etkileşiminin sağlanabilmesi bakımından tüm ailelerin etkinliklere çocuklarıyla katılım göstermesi öneriliyor.

1. SINIF VE ANAOKULU UYUM HAFTASI KAÇ GÜN?

Uyum haftası 2 gün olacak. Buna göre okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası etkinlikleri 2-3 Eylül'de düzenlenecek.

UYUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ 2024

Eğitimin ilk gününde ilkokula başlayacak öğrencilerin ailelerine yönelik "İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası" sunumu yapılacak. Ailelere aynı gün çocuklarıyla okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Uyum eğitiminin ikinci gününde ise okullarda uyum haftası etkinlikleri yapılacak.

İkinci gün ise öğrencilere rehberlik uygulamaları yapılacak. Etkinliklerin yapılacağı saatler okul müdürlüklerince planlanacak.

Aile-çocuk-öğretmen etkileşiminin sağlanabilmesi bakımından tüm ailelerin etkinliklere çocuklarıyla katılım göstermesi öneriliyor.

Ortaokul öğrencilerine ise 9 Eylül'de ailelere yönelik "ortaokul 5. sınıfa uyum rehberi" sunumu yapılacak. Sunum öncesinde ailelerle tanışma etkinlikleri gerçekleştirilebilecek. Ailelere okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak.

UYUM HAFTASI PROGRAMI NEDİR?

MEB uyum haftası programı, öğrenci ve veliye, öğretim ortamını, öğretmenini ve arkadaşlarını tanıtan programdır. Veli, öğrenci ve öğretmenin tanışma etkinlikleri ile desteklendiği programda. öğrencinin mutlu olması ve okula alışması için etkinlikler yapılır.







