'Okullar ne zaman açılacak' sorusunun cevabını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer verdi. 'Okullar tatil mi' sorusunun cevabını 19 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen tarafından dikkatle takip ediliyordu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 depremin ardından alınan kararları açıkladı. Bakan Özer, 20 Şubat Pazartesi günü depremden etkilenen 10 il dışındaki illerde eğitimin başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor" ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer, "Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız. 10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız.

Psikososyal destek çadırları cuma gününe kadar deprmeden etkilenen 10 ile kurulmuş olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, çok başarılı bir koordinasyon var. 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

Bakan Özer ayrıca, "Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de" vurgusunu kullandı.







