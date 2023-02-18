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Özgün

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor"

Türkiye 6 Şubat tarihinde en büyük doğal afetlerden biri olan deprem gerçeği ile derinden sarsıldı. Çevre 11 ili etkileyen depremde hasarın boyutu ve can kayıpları ile ilgili bilgiler gelmeye devam ederken okullarda eğitime bir süre ara verildiği Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından duyurulmuştu. 2. dönemin başlamasını bekleyen öğrenciler için tarih duyuruldu. 20 Şubat'ta okullar açılacak. Peki, hangi illerde okullar ne zaman açılıyor? İşte ayrıntılar...

09:04 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mahmut Özer

Mahmut Özer

'Okullar ne zaman açılacak' sorusunun cevabını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer verdi. 'Okullar tatil mi' sorusunun cevabını 19 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen tarafından dikkatle takip ediliyordu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 depremin ardından alınan kararları açıkladı. Bakan Özer, 20 Şubat Pazartesi günü depremden etkilenen 10 il dışındaki illerde eğitimin başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor" ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer, "Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız. 10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız.

Psikososyal destek çadırları cuma gününe kadar deprmeden etkilenen 10 ile kurulmuş olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, çok başarılı bir koordinasyon var. 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

Bakan Özer ayrıca, "Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de" vurgusunu kullandı.



#okulların açılış tarihi
#2.dönem
#meb
#okul
#eğitim
#20 şubat
2 saat önce
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor"
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