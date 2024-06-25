2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılacağı o tarih..
2024-2025 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Yeni eğitim öğretim yılı okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri ile başlayacak. Okullar 9 Eylül'de açılacak.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
Yarıyıl tatili (15 tatil) 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sonlanacak.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 86 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
14 Haziran’da kapanan okullar 9 Eylül tarihinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.