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ÖSYM duyurdu: YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgilerini kontrol etme, eğitim bilgilerini seçme ve onaylama işlemleri başladı. İşlemler 28 Haziran'da sona erecek.

12:02 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:03 - 24/06/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri başladı.


ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YKS'ye başvuran adayların Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan
adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri, bu eğitim bilgilerini seçmeleri ve 28 Haziran saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Önce "e-Okul" sisteminden düzelttirilecek

Eğitim bilgilerinde eksiklik ya da hata olduğunu düşünen adaylar, düzeltme işlemini, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) e-Okul sistemi üzerinden yaptırabilecek.


Eğitim bilgisi e-Okul'a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek, 28 Haziran saat 16.00'ya kadar onaylatmaları gerekiyor.


Son seçim dikkate alınacak

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.


2024-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekecek.


Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacak. Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacak.


Bakan Tekin öğretmenlere seslendi: 'Bu öncelikli meselemiz'

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı haziran dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmen ve okul yöneticilerine hitap etti. Tekin açıklamasında "Siz öğretmenlerimizin mesleki itibarlarının korunup yüceltilmesi, güvenliklerinin sağlanması için özel çalışmalar yürüttüğümüzü, bunun öncelikli meselemiz olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu konuda hem mevzuat değişiklikleri hem de eğitimlerle gerekli tedbirleri alıyoruz. Lütfen, yapılabilecek her şeyi yaptığımız konusunda müsterih olunuz." ifadelerine yer verdi. Yeni müfredat ile de önemli mesajlar veren Tekin, yeni müfredatın önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlayacağını söyledi.


#ÖSYM
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