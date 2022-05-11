Okullar ne zaman kapanacak? MEB okullarda ikinci dönemin bitiş tarihi 2022

Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem Haziran ayında sona erecek. Peki, okullar Haziran'ın kaçında kapanacak?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2021-2022 yılı ikindi dönem 7 Şubat 2022'de başlamıştı. MEB eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yaz tatili de 17 Haziran itibariyle başlamış olacak.
YENİ EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.