Okullar ne zaman kapanacak? MEB okullarda ikinci dönemin bitiş tarihi 2022 Okullar ne zaman kapanıyor? 2022 yaz tatili ne zaman başlayacak? Merak edilen sorular cevabını buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 6 Eylül 2021 tarihinde 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemine başlamıştı. İlk ara tatilini de 15-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştiren öğrenciler, dönemin sonuna geldi. Peki, yaz tatili ne zaman, karneler hangi tarihte verilecek? İşte okullarda ikinci dönemin sona erme tarihi..

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