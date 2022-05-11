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Okullar ne zaman kapanacak? MEB okullarda ikinci dönemin bitiş tarihi 2022

Okullar ne zaman kapanıyor? 2022 yaz tatili ne zaman başlayacak? Merak edilen sorular cevabını buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 6 Eylül 2021 tarihinde 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemine başlamıştı. İlk ara tatilini de 15-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştiren öğrenciler, dönemin sonuna geldi. Peki, yaz tatili ne zaman, karneler hangi tarihte verilecek? İşte okullarda ikinci dönemin sona erme tarihi..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? Yaz tatili ne zaman, karneler ne zaman berilecek?
Okulların kapanış tarihi

Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem Haziran ayında sona erecek. Peki, okullar Haziran'ın kaçında kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2021-2022 yılı ikindi dönem 7 Şubat 2022'de başlamıştı. MEB eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz tatili de 17 Haziran itibariyle başlamış olacak.

YENİ EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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