BİLSEM 2022 sınav sonuçlarının açıklama tarihi milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. 19 Şubat ve 9 Mayıs tarihleri arası bireysel değerlendirme süreci tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ise değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edileceği tarihi açıkladı. İşte detaylar...
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM değerlendirme sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos 2022'de duyurulacak.
İtiraz hakkı
- İtirazlar, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarının https://meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.
- Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca değerlendirilecektir.
- Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti, uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu materyallerin kapalı zarf içerisinde gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.
- Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.
- Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.