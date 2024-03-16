"Okullarda ders saatleri kısalıyor mu, kaç saat olacak 2024? Okullar ders saatleri kaç olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan MEB müfredat değişikliği için sona yaklaşıldı. Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alan müfredat konusunda bir ilerleme olup olmadığına ilişkin soruya geçtiğimiz günlerde yanıt veren Bakan Tekin, "Talim Terbiye Kurulumuzun çalışması sürüyor." dedi. Peki Okullarda ders saatleri kısalıyor mu, kaç saat olacak 2024? Okullarda yeni müfredat için açıklama geldi

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren geçerli olacak müfredata ilişkin şu bilgileri verdi:

“Komisyonlar kuruldu, aylardır çalışıyorlar. Çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Talim Terbiye Kurulu’nun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9. sınıflarda önümüzdeki eğitim öğretim yılı uygulamaya başlıyoruz.

YENİ MÜFREDAT NASIL OLACAK?

Müfredatta seyreltmeler olacak. Çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Tanıtım toplantısı yaparak açıklayacağız. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda, önümüzdeki haftalarda tamamlanmış olacak. Kademeli olarak uygulamaya geçilecek. Kapsamlı bir değişiklik olduğu için 12. sınıfların bu yıl aldığı bir şeyi önümüzdeki yıl 11’e almış olsak, önümüzdeki sene 12’de okuyan bir çocuk o konuyu almamış olacak. Konuların birbirini izlemesi konusunda öğrenci mağdur olmasın. Her kademeye yeni başlayan öğrenciyle başlayacağız.”�

Müfredatta seyreltmeler olacağını vurgulayan Bakan Tekin, "Spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Biter bitmez gündeme getireceğiz. Bir tanıtım toplantısı yaparak burada açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek" ifadelerini kullandı.

DERS SAATLERİ KISALACAK MI?

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın çalışmasının sürdüğüne işaret eden Tekin “Müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. 1 dersin programı 800 sayfa. 1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl. Müfredat dediğimiz şey ortak, zorunlu, herkeste standart olan dersler. Yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Talim Terbiye Kurulu'nun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9’da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.