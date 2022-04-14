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Özgün Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Kocadan açıklama
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Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca'dan açıklama!

Maske zorunluluğu ile ilgili son açıklamalar takip ediliyor. Azalan vaka sayıları ile beraber birçok yasağın da kaldırılması insanlara nefes aldırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftaya yapılacak toplantı ile ilgili ipucu verdi. Peki, Okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullarda maske zorunluluğu devam edecek mi? Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Okullarda maske zorunluluğu

İl durum değerlendirme ve ziyaretler için Sakarya'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca okullarda maske zorunluluğunun devam edip etmeyeceğine yönelik de açıklama yaptı.

OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Pandeminin gücünün zayıflamasıyla okullardaki maske zorunluluğu da yeniden gündeme geldi. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısı öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kısıtlamalarının konuşulacağını açıkladı. Bakan Koca konuyla ilgili olarak, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.." dedi.

MASKE ZORUNLULUĞU TAMAMEN KALKIYOR MU?

Şu an için havalandırmanın az olduğu yerlerde ve toplu taşımalarda devam eden maske yasağı için önümüzdeki hafta yeni bir karar alınabilir. Son dönemde azalan vaka sayıları ile neredeyse yasağı sıfıra indiren Türkiye'de yeni alınacak kararlar şimdiden merak ediliyor.

Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak
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Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak
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