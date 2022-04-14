Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak

\"SAVAŞTAN ÇIKAN SAĞLIK ORDUMUZA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR\"<br><br>Sağlık çalışanlarının adeta bir savaştan çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, şunları kaydetti:<br><br>\"Böyle bir savaşın içinden çıkmış sağlık çalışanlarına herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Düşündüğünüz zaman, gerçekten çok zor bir süreçler yaşandı. Sadece hizmet anlamında değil, kişisel olarak da sağlık çalışanları çok zor süreçlerden geçti. Düşünün ki hastanızı ne yaparsanız yapın kurtaramıyorsunuz. Binlerce hasta kaybediliyor. Siz o hastaların içindesiniz, üstelik hastalanma riskini de taşıyorsunuz. Ailenizden uzaksınız. Böyle bir ortamdan çıkmış bir sağlık ordusundan bahsediyoruz. Burada tabii sağlık çalışanlarının memnuniyetini de artırmamız gerekiyor. Onların bu konudaki çabalarını desteklememiz gerekiyor. Bunu mevzuatsal anlamda da, güvenlikleri anlamında da yapabiliriz ama en başta toplumsal olarak gerçekleştirmek gerekiyor. Sağlık çalışanlarının gerçekten Türkiye'de değerini iyi bilmemiz gerekiyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden insanlar bu ordudan hizmet almak için geliyor.\"