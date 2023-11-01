Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; ilkokul, ortaokul ve liselerdeki konular hakkında “Bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Kasım ayının sonu gibi veya aralık ayında müfredat değişikliği, program değişikliği paylaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Okullarda müfredat ne zaman değişecek?

Tekin, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öğretmen atamalarıyla ilgili “Mülakat kalktı mı?” sorusu üzerine Tekin, Milli Eğitim Teşkilat Kanunu’nu düzenleyen kanun hükmünde kararname kapsamında sözlü sınav uygulamasının getirildiğini, 2016’da kurulan sistem çerçevesinde KPSS’de belli puan barajını geçen adayların 3 katı adayın sözlü sınava çağrıldığını anımsattı.

Tekin, yasa gereği öğretmen atamalarında mülakatın olması gerektiğini, herhangi bir yasal değişiklik olmadığı için mülakat sisteminin zaten devam ettiğini vurgulayarak, “Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur” ifadesini kullandı.

Müfredat değişikliğinin kapsamı ne olacak?

Müfredattaki ağırlığı biraz hafifletmeyi amaçladıklarının altını çizen Tekin, "Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek." şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, "derslerde bazı konulara hiç mi girilmeyeceği" yönündeki soruya da "Girilmemesi gereken konular var. Şöyle söyleyeyim; ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut." sözleriyle yanıt verdi. Bir başka soru üzerine, en son 2017'de yapılan müfredat değişikliğine işaret eden Tekin, "O tarihten bu yana küçük revizeler dışında kapsamlı bir değişiklik olmadı, kapsamlı değişiklik bu çalışmamızla olacak inşallah." dedi.

Çalışmalar tamamlandığında bunu aralıkta kamuoyuna bir lansmanla açıklamayı planladıklarını da belirten Tekin, değişiklikle mevcut derslerden çıkartmalar olabileceği gibi yeni derslerin de eklenebileceğini kaydetti.

Okullarada müfredat neden değiştiriliyor?

Bakan Tekin, çalışmanın detaylarına ilişkin sorulara karşılık şunları söyledi: "Şimdiden bunları konuşmak erken olur. Çünkü bu, süreci devam eden bir çalışma. Değişiklik sadece bir dersi çıkarmak veya eklemekle olmuyor. Her değişikliğin etkilediği parametreler oluyor. Mesela bir dersi artırmak veya çıkarmak doğrudan norm kadroyu etkiliyor. Dolayısıyla bir dersi kaldırmanın bize norm kadro açısından maliyeti olacak. Ya da bir dersi artırmanın veya düşürmenin maliyeti olacak, yani dengeleri değiştirecek. Yapacağımız her türlü değişiklik bu maliyetleri göz önünüzde bulundurmamızı gerektiriyor. Örneğin, bu tür değişiklikler öğretmen atamasındaki branş dağılımını veya norm fazlası öğretmen durumunu ortaya çıkartıyor."







