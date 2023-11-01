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MEB takvimi açıkladı: Ara tatil, yarıyıl tatili ve okulların kapanış tarihleri belli oldu

İlk ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. Peki Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil hangi gün başlıyor? İşte ara tatil, yarıyıl tatil ve okulların kapanış tarihlerine ilişkin MEB takvimi.

14:21 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 14:21 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2023-2024 MEB ara tatil takvimi: Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

2023-2024 MEB ara tatil takvimi: Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirildi. Okullar ise 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başladı. İşte MEB 2023 - 2024 takvimi...

Kasım ara tatili ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

1. dönem ne zaman bitecek, yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

MEB’in 2023-2024 Eğitim-öğretim yılı takvimine göre, okullar 14 Haziran'da kapanacak.


#meb
#ara tatil
#yarıyıl tatili
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