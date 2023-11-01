Kasım ara tatili öğretmen seminerleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz günlerde alınan karara göre, 13-17 Kasım tarihlerindeki yönetici ve öğretmen seminerleri bu yıl okullarda yüz yüze yapılacaktı. Ancak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni açıklama geldi. Peki, Öğretmen seminerleri online mı olacak? Kasım ara tatili öğretmen seminerleri nasıl yapılacak?