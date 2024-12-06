MEB'e (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yer aldı. Yayımlanan yönetmeliğe göre ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti; okul- aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. Peki, okullarda serbest kıyafet kaldırıldı mı, yeni kıyafet yönetmeliği nasıl olacak?

Okullarda yeni dönem: Kılık kıyafet yönetmeliği değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öğrencilerinin kıyafetlerine dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Okul kıyafetinin 4 yıl değiştirilemeyeceği, özel günler için kıyafet alınmaması gibi maddeler yer aldı.

Okullarda serbest yasaklandı mı?

Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecek. Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik, laboratuvar ve iş yerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyecek.

SAĞLIK ÖZRÜ BULUNAN ÖĞRENCİLERE İZİN VERİLECEK

Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyinmelerine izin verilecek. Öğrencilere, özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafetler aldırılmayacak.







