MEB engelli öğretmen atama takvimi için adayların gözü kulağı Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden yapılacak duyuruya çevrilmişti. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında gerçekleşen engelli öğretmen atamasını bekleyen adaylar, bir yandan da kadro ve branş dağılımları merak kazandı.

1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 30 Nisan Çarşamba günü engelli öğretmenin atamasının gerçekleşeceğini açıklamıştı. Bilgisayar ortamında yapılacak engelli öğretmen atamaları EKPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirildi. EKPSS puanlarının yüksek olan adaylardan başlanmak üzere atamalar yapıldı. Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması, 62 farklı öğretmenlik alanında yapıldı.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ YAPILDI

Adayların 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birinci aşamada başvuruları alınmıştı. Ön başvurusu onaylananların ikinci aşamada 16 - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alınmıştı.

Bin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı.

ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR

Atama sonuçları, MEB’in resmi sitesi olan personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak. Adaylar, sonuçları sorgulamak için e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Sorgulama ekranına erişim için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

"personel.meb.gov.tr" adresine gidin.

“Engelli Öğretmen Atama Sonuçları” bölümüne tıklayın.

e-Devlet giriş ekranından TC kimlik numaranız ve şifrenizle oturum açın.

Atama sonucunuzu görüntüleyin.

YENİ EĞİTİM YILINA ENGELLERİ AŞARAK BAŞLAYACAKLAR

Bu atamalarla birlikte, 1381 engelli öğretmen adayının uzun süredir beklediği hayaller gerçeğe dönüşüyor. Yeni eğitim-öğretim yılında sınıflarına kavuşacak öğretmenler, hem kendi hayatlarında yeni bir sayfa açacak hem de binlerce öğrenciye ışık olacak.







