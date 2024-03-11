Ordu'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başladı ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Ordu akşam ezanı, akşam namazı ve Ordu namaz vakitleri haberimizde.

Ordu iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Ordu imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Ordu namaz vakitleri ve Ordu imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

İlk iftar ne zaman 2024?

2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

Ordu'da ilk iftar saat kaçta 2024?

Ordu'da Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:37'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Ordu'da ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Ordu'da 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 19:55'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Ordu'nun Tarihi

Ordu'nun tarihi, antik çağlara kadar uzanmaktadır. Eski çağlardan itibaren farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Hititler, Persler, Pontus Krallığı, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu gibi medeniyetlerin egemenliği altında kalmıştır. Ordu, Osmanlı döneminde önemli bir ticaret ve liman şehri olmuştur.

Ordu'nun Coğrafi Konumu

Ordu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Samsun, Tokat, Giresun ve Trabzon gibi illerle komşudur. Karadeniz'in kıyısında yer alan Ordu, sahip olduğu doğal güzellikler ve tarım alanlarıyla dikkat çeker.

Ordu'nun Nüfusu

Ordu, Türkiye'nin nüfusu daha az olan illerinden biridir. 2022 yılı itibarıyla nüfusu 800 bin civarındadır. Şehir, tarım, hayvancılık, ticaret ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Ordu'nun Posta Kodu

Ordu'nun posta kodu 52XXX'dir. Ordu'nun farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







