Ortaöğretim KPSS başvuru tarihi, sınava katılım sağlayacak adayların tarafından araştırılıyor. Lise KPSS başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde yer aldı. Bilindiği gibi lise KPSS her iki yılda bir ÖSYM tarafından organize ediliyor. 2024 yılı içerisinde düzenlenecek sınav için adaylar başvurularını belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapacak. Peki Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman, sınav ücreti belli oldu mu?
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ
ÖSYM takviminde 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri yer aldı. Buna göre Lise seviyesinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 18-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sınav ücretinin de ÖSYM tarafından paylaşılacak kılavuzla beraber netleşmesi bekleniyor.
ORTAÖĞRETİM (LİSE) KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek
KPSS 2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,
KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.