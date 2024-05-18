Ortaöğretim KPSS başvuru tarihi, sınava katılım sağlayacak adayların tarafından araştırılıyor. Lise KPSS başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde yer aldı. Bilindiği gibi lise KPSS her iki yılda bir ÖSYM tarafından organize ediliyor. 2024 yılı içerisinde düzenlenecek sınav için adaylar başvurularını belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapacak. Peki Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman, sınav ücreti belli oldu mu?