Özgün İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz istifa etti
ÖZGÜN HABERLER

İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz istifa etti

Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Süper Lig'de 10 maça çıkan Osman Zeki Korkmaz, 2 galibiyet 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı. Peki Osman Zeki Korkmaz kimdir, nereli kaç yaşında? Osman Zeki Korkmaz hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Zeki Korkmaz istifa mı etti? Osman Zeki Korkmaz kimdir, nereli kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?
Osman Zeki Korkmaz

İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz’ın istifa ettiğini açıkladı.

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz." denildi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. İstanbulspor karşısında 1-0 geriye düşen kırmızı-beyazlılar, 90+7'de bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti.

Osman Zeki Korkmaz kimdir?

Osman Zeki Korkmaz, 2 Mayıs 1982 tarihinde Trabzon'da doğdu. Süper Lig takımlarından İstanbulspor'un teknik direktörü olarak görev yapıyordu. 24 Ekim 2022 tarihinde istifa ettiğini duyurdu.

Osman Zeki Kortmaz'ın teknik direktörlük kariyeri

Korkmaz, ilk olarak 2006 yılında Fenerbahçe genç takımında antrenörlüğe başladı ve 2009 yılında teknik direktör yardımcısı olarak ayrıldı. Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Ankaragücü ve Eskişehirspor gibi çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

İlk olarak 2014-15 sezonunda Yeni Amasyaspor'da teknik direktörlük yaptı. 2016-2017 yılları arasında Ankaragücü takımında İsmail Kartal'ın yardımcılığını yaptı.

Korkmaz, 23 Ağustos 2021 tarihinde 1. Lig'de İstanbulspor'un başına geçti. İlk sezonunda İstanbulspor'un play-off'da dördüncü sırada yer almasını sağladı. İstanbulspor'u 17 yıl sonra ilk kez Süper Lig'e çıkaran play-off finalinde Bandırmaspor'u mağlup etti. 9 Haziran 2022'de kulüple olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

5 Eylül 2022 tarihinde Korkmaz'ın UEFA Pro Lisans belgesi alması üzerine İstanbulspor ile yeni sözleşme imzaladı.

2022 Dünya Kupası takvimi açıklandı: FIFA Dünya Kupası 2022 açılış tarihi
ÖZGÜN
2022 Dünya Kupası takvimi açıklandı: FIFA Dünya Kupası 2022 açılış tarihi
Elektrik kesintisi 10 saati bulacak

Elektrik kesintisi
10 saati bulacak

İstanbullular dikkat: Listede birçok ilçe var.
Futbolseverleri şaşırtan istifa

Futbolseverleri şaşırtan istifa

Ligde son zamanlarda en şaşkınlık yaşatan ayrılık gerçekleşti.
İngilterenin yeni Başbakanı belli oldu

Eski Başbakan Liz Truss'ın yerine Hint asıllı Rishi Sunak geldi.

​Annesi Kraliçe Elizabeth'in en büyük tutkusuydu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.