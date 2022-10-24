İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz istifa etti

İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz’ın istifa ettiğini açıkladı.

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz." denildi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. İstanbulspor karşısında 1-0 geriye düşen kırmızı-beyazlılar, 90+7'de bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti.

Osman Zeki Korkmaz kimdir?

Osman Zeki Korkmaz, 2 Mayıs 1982 tarihinde Trabzon'da doğdu. Süper Lig takımlarından İstanbulspor'un teknik direktörü olarak görev yapıyordu. 24 Ekim 2022 tarihinde istifa ettiğini duyurdu.

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Osman Zeki Kortmaz'ın teknik direktörlük kariyeri

Korkmaz, ilk olarak 2006 yılında Fenerbahçe genç takımında antrenörlüğe başladı ve 2009 yılında teknik direktör yardımcısı olarak ayrıldı. Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Ankaragücü ve Eskişehirspor gibi çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

İlk olarak 2014-15 sezonunda Yeni Amasyaspor'da teknik direktörlük yaptı. 2016-2017 yılları arasında Ankaragücü takımında İsmail Kartal'ın yardımcılığını yaptı.

Korkmaz, 23 Ağustos 2021 tarihinde 1. Lig'de İstanbulspor'un başına geçti. İlk sezonunda İstanbulspor'un play-off'da dördüncü sırada yer almasını sağladı. İstanbulspor'u 17 yıl sonra ilk kez Süper Lig'e çıkaran play-off finalinde Bandırmaspor'u mağlup etti. 9 Haziran 2022'de kulüple olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

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5 Eylül 2022 tarihinde Korkmaz'ın UEFA Pro Lisans belgesi alması üzerine İstanbulspor ile yeni sözleşme imzaladı.