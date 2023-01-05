TOKİ Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana 2+1, 3+1 konut kura sonuçları ve isim listeleri

Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana TOKİ kuraları için gözler bu hafta çekilişte olacak. Şimdiye kadar 70 bini aşkın kura çekilişi yapılırken kuralarda sıradaki il ise Osmaniye olacak. Peki, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana sosyal konut kura çekilişi canlı yayını nasıl izlenecek?

ADANA, OSMANİYE, KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Osmaniye kura çekiliş tarihi, 6 Ocak tarihi olacak. Bu tarihlerde bin 550 konutun kurası çekilecek.

Adana kura çekiliş tarihi, 10-13 Ocak tarihi olacak. Bu tarihlerde 6 bin 356 konutun kurası çekilecek.

Kahramanmaraş kura çekilişi, 7-8 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

CANLI TOKİ ÇEKİLİŞİ İZLE

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OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osmaniye TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 6 Ocak 2023 Cuma günü olarak duyuruldu. Osmaniye kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'den sonra canlı izlenebilecek.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Kahramanmaraş TOKİ çekilişi takvimi açıklandı. Buna göre, TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişleri 7 Ocak'ta merkez ve Elbistan ile başlayacak. Göksu, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit TOKİ kuraları ise 8 Ocak'ta yapılacak.

ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Adana TOKİ çekilişi takvimi açıklandı. Buna göre, TOKİ Adana'da kura çekilişleri 10 Ocak'ta Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan ilçelerinde başlayacak. Sarıçam, Yumurtalık TOKİ kuraları 12 Ocak'ta, Kozan, İmamoğlu ve Tufanbeyli TOKİ kuraları ise 13 Ocak'ta çekilecek.

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TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

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BU AY AÇIKLANAN TÜM TOKİ KURA TARİHLERİ

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.