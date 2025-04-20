ÖSYM AİS giriş yaparak ulaştığınız ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ekranında, T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Eğer daha önce sistemde kayıtlı değilseniz veya şifrenizi unuttuysanız, ilgili işlemleri buradan gerçekleştirebilirsiniz. AİS şifresi alma işlemi için genellikle ekranda belirtilen adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.
ÖSYM şifresi nasıl alınır?
AİS şifresi, adayların AİS sistemine giriş yapmak için kullandıkları özel bir şifredir. ÖSYM aday şifresi, ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlara başvuru yapabilmek için gerekli olan bir şifredir. Bu şifre, ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine giriş yapmak için de kullanılır. ÖSYM şifresi almak için aşağıdaki adımları izleyin:
- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) web sitesine gidin.
- "Şifremi Unuttum" bağlantısına tıklayın.
- T.C. kimlik numaranızıve doğum tarihinizi girin.
- "Gönder" düğmesine tıklayın.
- ÖSYM tarafından size gönderilen şifrenizi kullanarak AİS'e giriş yapın.
AİS'e giriş yaptıktan sonra, "Şifre Değiştirme" sayfasını ziyaret ederek şifrenizi değiştirebilirsiniz. Yeni şifrenizi, en az 8 karakter uzunluğunda, büyük/küçük harf, rakam ve özel karakter içerecek şekilde seçtiğinizden emin olun.
İlk defa ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS şifrem yok nasıl alırım?
E Devlet üzerinden ÖSYM AİS girişi nasıl yapılır?
E devlet şifresi olan adaylar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile de ÖSYM AİS'e giriş yapabilir.
ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir?
- ÖSYM üzerinden sınav başvurusu, sınav merkezi tercihleri, sınav sonuçları, sınav giriş belgeleri ile adaya ait kişisel bilgilerin görüntülendiği AİS sistemine ilk kez gireceklerler başvuru merkezleri tarafından verilen ÖSYM şifresi ile giriş yapabilirler. Adaylar AİS sistemine giriş yaptıktan sonra kendilerinin belirlediği AİS şifresini oluşturabilirler.
İnternet üzerinde kullanılan şifrelerin belirli aralıklarla güncellenmesi önerilmektedir. Adaylar ÖSYM AİS şifrelerini de sayfaya girdikten sonra profil ayarları kısmından değiştirebiliyor.
- -İlk olarak ÖSYM'nin resmi sitesi olan (https://ais.osym.gov.tr/) adresinden giriş yapın.
- -Adrese TC kimlik numaranız ve aday şifreniz ile giriş yapın.-Giriş yaptıktan sonra sağ bölümde yer alan “Şifre Değiştir” düğmesine basın.
- -Birinci kutuya eski şifrenizi ikinci kutuya da güvenlik sorunuzun cevabını girip yeni şifrenizi girip, aşağıdaki “Şifremi Değiştir” butonuna basın. Bu aşamadan sonra şifreniz değiştirilmiş olacaktır.
E Devlet üzerinden ÖSYM AİS girişi nasıl yapılır?
E devlet şifresi üzerinden AİS’e nasıl girilir? E devlet şifresi olan AİS şifresi almaya gerek olmaz mı? Adaylar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile de ÖSYM AİS'e giriş yapabiliyor.
ÖSYM AİS şifremi unuttum yeni ÖSYM şifre nasıl alınır?
ÖSYM sınav başvuru merkezlerinden ilk kez ÖSYM şifresi almış ve ÖSYM AİS sistemine giriş yaparak ilk şifreyi değiştirerek kendinin belirlediği ÖSYM şifresini oluşturan bir aday, daha sonra AİS şifresini unutursa ne yapmalı? ÖSYM aday işlemleri sistemi AİS şifremi kaybettim ne yapmalıyım? Yeniden AİS şifresi nasıl alınır? soruları da arama motoru üzerinden en çok aranan konuların başında gelmekte. AİS yeni şifre nasıl alınır? sorusuna cevap vermek istedik.
ÖSYM AİS şifremi unuttum ya da ÖSYM şifresini kaybettim ne yapmalıyım?
ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir?
Adaylar ÖSYM AİS sistemine giriş yaptıktan sonra kendilerinin belirlediği AİS şifresini oluşturabilirler.
Adaylar ÖSYM AİS sistemine girdikten sonra profil ayarları kısmından değiştirebilirler.
ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için;
ÖSYM Aday işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.
Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.
ÖSYM şifre nasıl sıfırlanır?
Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları gerekmektedir.
ÖSYM şifrem bloke oldu ne yapmalıyım?
ÖSYS aday portal şifresini hatırlamayan adaylarımız, http://portal.osym.gov.tr adresinde yer alan şifre hatırlatma mekanizmalarından birini kullanarak problemlerini giderebilirler.
ÖSYM şifremi başkası alabilir mi?
Bir başkası benim adıma şifre alabilir mi? Sınav koordinatörlükleri veya sınav koordinatörlüğü yetkisi olan başvuru merkezlerinden şahsen nüfus cüzdanınızla şifre alabilirsiniz.
ÖSYM şifresi güvenlik sorusu olmadan nasıl değiştirilir?
Eğer ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi aldığınız merkeze nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 5,00 TL ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.
ÖSYM AİS Güvenlik Sorusu Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?
Kişisel bilgi niteliğinde olan sınav sonuçlarını adayların kendilerinin edinmelerine imkân sağlamak amacıyla, ÖSYM tüm sınav sonuç öğrenme işlemlerini adayın T.C. Kimlik Numarası ve kişisel şifresi ile edinmesini temin edecek bir otomasyon sistemini uygulamaktadır.
Kişisel şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin (http://ais.osym.gov.tr) internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.