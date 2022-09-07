KPSS önlisans sınav yerleri 2022 ne zaman belli olacak?

KPSS ön lisans sınav giriş belgesiyle ilgili son dakika açıklamalar adaylar tarafından takip ediliyor. 3 Ağustos’ta başlayan ve 24 Ağustos’ta başvurularını tamamlanan KPSS ön lisans sınavı ÖSYM takvimine göre 9 Ekim tarihinde yapılacak. Peki 2022 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? KPSS ön lisans sınav yerleri nasıl öğrenilir?

2022 KPSS önlisans sınavı ne zaman?

ÖSYM 2020 sınav takvimine göre, KPSS ön lisans oturumu 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır. Sınavın süresi 130 dakika olacaktır. Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir Cevap Kâğıdı kullanılacaktır.

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Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar Cevap Kâğıdı’na işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda adaylar cevaplarını, Cevap Kâğıdı’nda ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap Kâğıdı yerine Soru Kitapçığı’na yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

2022 KPSS önlisans sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. 2020 KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar.

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KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulamak için tıklayın

Bu bilgiler göz önüne alındığında KPSS ön lisans sınav yerlerinin 15 Ekim tarihinde açıklanması ön görülüyor. Sınav yerleri açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KPSS ön lisans sınav puanı nasıl hesaplanacak?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

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Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

KPSS önlisans konu dağılımları

Genel Yetenek

Genel Yetenek bölümünde toplamda 3 dersten 60 soru sorulur. Soruların derslere göre dağılımı;

Türkçe 30 Soru

Matemati, Geometri 30 Soru

Genel Kültür

Genel Kültür bölümünde ise toplamda 4 dersten 60 soru sorulur. Soruların derslere göre dağılımı;

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Tarih 27 Soru

Coğrafya 18 Soru

Vatandaşlık 9 Soru

Güncel Bilgiler 6 Soru

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