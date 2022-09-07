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Son dakika... DGS yerleştirme sonuçları açıklandı: 2022 DGS üniversite kayıt tarihleri belli oldu

DGS üniversite kayıt tarihleri 2022 belli oldu. 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 2022 DGS yerleştirme sonuçlarının ardan DGS üniversite kayıt tarihleri de sorgulanan konular arasında yerine aldı. Tercih sonuçlarına göre bir üniversite programına kayıt yaptıracak olan adaylar belirli tarihlerde işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki 2022 DGS üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS üniversite kayıtları nasıl yapılacak, istenen evraklar neler?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 DGS üniversite kayıtları ne zaman, DGS kayıtları nasıl yapılacak, istenen belgeler neler?
DGS üniversite kayıtları 2022 ne zaman?

DGS tercih sonuçlarında heyecan sona erdi. 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri tamamlanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. DGS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek. Peki 2022 DGS üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS 2022 üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte detaylar.

DGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

DGS üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS üniversite kayıtları nasıl nereden yapılaca?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok... adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

DGS üniversite kayıt evrakları neler?

E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

  1. Üniversite kayıt için gereken belgeler listesi
  2. -Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
  3. -Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
  4. -Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır.
  5. -Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.
  6. -Nüfus cüzdan fotokopisi.
  7. -6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)
  8. -Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)
  9. -Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

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