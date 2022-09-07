MEB duyurdu: Uzman öğretmen eğitim süresi uzadı! Öğretmenlik Kariyer Basamağı sınav tarihleri

Uzman öğretmen eğitimleri ne zaman bitecek, Kariyer Basamağı sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzman öğretmenlik eğitimlerinde sürenin uzatıldığını bildirdi. MEB'in yazılı açıklamasına göre, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği kapsamındaki duyuru sonucu, resmi ve özel öğretim kurumları ile MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başlamıştı.

Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman bitecek?

Program kapsamda, uzman öğretmenlik eğitimlerinin daha önce 5 Eylül itibarıyla tamamlanması belirlenirken, alınan yeni kararla 9 Eylül 23.59'a kadar uzatıldı.

Eğitimlerin verilerine bakıldığında, uzman öğretmenlik eğitimlerine toplam 540 bin 66 kişi katıldı. Toplam sayının 529 bin 330'unu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 9 bin 318'ini özel öğretim kurumları öğretmenleri, 1418'ini ise MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenler oluşturdu.

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Uzman öğretmenlik eğitimlerine alınanlardan, Bakanlık bünyesinde görev yapan öğretmenlerden 529 bin 330'u eğitimlere başlarken, yüzde 98,79 ile 522 bin 932 öğretmen eğitimleri tamamladı.

Öğretmen kariyer basamağı sınavı

Öğretmen eğitimleri tamamlayanların sayısı kaç?

Özel öğretim kurumlarında görev yapan ve eğitime başlayan 9 bin 318 öğretmenden yüzde 91,01 ile 8 bin 480 öğretmen; MEB dışı kurumlarda görev yapanlardan ise 1418'i eğitimlere başladı ve yüzde 95,91 ile 1360 öğretmen eğitimleri tamamladı. Toplamda yüzde 98,65'lik oranla 532 bin 772 öğretmen uzman öğretmenlik eğitimlerini tamamlamış oldu.

Başöğretmenlik eğitimleri ne zaman sona erecek?

19 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek başöğretmenlik eğitimlerine ise bugüne kadar toplam 70 bin 354 öğretmen katıldı. Toplam sayının 69 bin 868'ini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 301'ini özel öğretim kurumları öğretmenleri, 185'ini ise MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenler oluşturdu.

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Başöğretmenlik eğitimlerine katılanlardan şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 69 bin 868'i eğitimlere başladı, yüzde 93,44 ile 65 bin 287 öğretmen, eğitimleri tamamladı.

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 301'i eğitimlere başladı, yüzde 76,41 oranla 203 öğretmen, eğitimleri tamamladı. MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenlerden 185'i eğitimlere başlarken, yüzde 92,43 tamamlama oranıyla 171 öğretmen, eğitim aldı.

Toplamda yüzde 93,37'lik oranla 65 bin 688 öğretmen, 19 Eylül takvimi gelmeden eğitimlerini bitirdi.

Uzman öğretmenlik yazılı sınavı ne zaman?

Başvuruları 26 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında alınacak olan Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022’de gerçekleştirilcek. Sonuçların ise 12 Aralık'ta duyurulması bekleniyor.

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