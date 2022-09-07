2022 YDS başvuruları başladı mı? ÖSYM YDS sınav tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, 23 Ekim'de gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için geri sayım sürüyor. YDS sınavına katılım sağlayacakların araştırdığı başvuru tarihlerine ilişkin detay ÖSYM tarafından açıklandı. Peki YDS ne zaman yapılacak? 2022 YDS başvuruları başladı mı, başvurular nasıl yapılacak? YDS sınavında hangi diller var? İşte detaylar.

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