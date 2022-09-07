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2022 YDS başvuruları başladı mı? ÖSYM YDS sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, 23 Ekim'de gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için geri sayım sürüyor. YDS sınavına katılım sağlayacakların araştırdığı başvuru tarihlerine ilişkin detay ÖSYM tarafından açıklandı. Peki YDS ne zaman yapılacak? 2022 YDS başvuruları başladı mı, başvurular nasıl yapılacak? YDS sınavında hangi diller var? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YDS ne zaman yapılacak? 2022 YDS başvuruları başladı mı, başvurular nasıl yapılacak?
YDS sınavı ne zaman başvurular başladı m?

YDS ne zaman yapılacak sorusu ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile yanıt buldu. YDS 2020 yılında 27 Ağustos tarihinde yapılacak. Peki 2022 YDS başvuruları ne zaman yapılacak? YDS sınav başvuru son gün ne zaman?

2022 YDS başvuruları ne zaman?

ÖSYM 2022 YDS sınav başvruları ne zaman başlayacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları alınmaya başladı. Başvurular, 15 Eylül'e kadar yapılabilecek.

YDS sınavında hangi diller var?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022 YDS/2, 23 Ekim 2022'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.

YDS başvuruları nasıl nereden yapılacak?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ÖSYM YDS başvuru ekranı için tıklayın

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