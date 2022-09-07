KYK yurt yerleştirme sonuçları e Devlet'ten açıklandı

Üniversiteli gençlere kapılarını açmaya hazırlanan KYK yurtları için başvurular sona erdi. KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı. KYK sonuçları nasıl öğrenilir? e-Devlet KYK sonuç sorgulama 2021...

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla üniversiteli gençlere kapılarını açmaya hazırlanan KYK yurtları için 24 Ağusto’ta başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos başlayan yurt başvuruları, 12 Eylül'de sona erdi.

KYK yurt başvurusu sonuçları nasıl öğrenilir?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birinci faz yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kasapoğlu, yüzde 80'lik karşılama oranına imza attıklarını söyledi.

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2022 KYK burs başvurusu ne zaman?

2022 KYK burs başvuru tarihleri binlerce öğrenci tarafından bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu açıklamalarında;

"Bildiğiniz gibi bu yıl 1 milyon 5 bin 490 gencimiz üniversitelerine yerleşti. Üniversiteye yerleşen gençlerin 154 bin 859'u açık öğretimde, 850 bin 631'i ise örgün öğretimde eğitimlerini sürdürecekler.

Örgün eğitimde üniversite hayatlarını sürdürecek öğrencilerin ise 502 bin 295’i bulundukları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşti. Bu sayıya bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu sayı önemli. 502 bin 295 sayısı, bu yıl üniversite okumak için başka şehirlere giden yeni öğrencileri ifade ediyor. İşte GSB yurtlarımız için başvurmaya hak kazanan kitlenin büyüklüğü tam olarak budur.

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