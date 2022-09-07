Özgün 2022 YKS ek yerleştirme tercihleri başladı mı? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2022
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2022 YKS ek yerleştirme tercihleri başladı mı? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2022

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamladı. Üniversite kayıtlarının ardından boş kontenjanlara yönelik YKS ek yerleştirme işleminin yapılacağı açıklanmıştı. ÖSYM’den 2022 YKS ek tercih sürecinin başladığına ilişkin açıklama geldi. Peki YKS ek tercihler başladı mı, üniversite ek tercihler ne zaman yapılacak? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte YKS ek tercih başvuru ekranı 2022:

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS ek tercih başvuru ekranı 2022: ÖSYM 2022 YKS ek tercihler başladı mı ne zaman yapılacak?
2022 YKS ek yerleştirme başvuruları

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alındı. Üniversite kayıt işlemleri 26 Ağustos tarihinde son buldu. Üniversite kayıtlarının ardından bu ez boş kontenjanlara yönelik ek tercih takvimi merak edilmeye başlandı.

2022-YKS Ek Yerleştirme tercihleri başladı mı?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2022-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 07-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

YKS 2022 ek yerleştirme başvuru ekranı için tıklayın

2022 YKS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılacak?

2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

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