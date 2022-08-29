Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Sözleşmeli öğretmenlik maaşları ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına girmeden 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. Bu kapsamda öğretmen atama tercihleri 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak. Öğretmen kadrosuna başvuruda bulunan adaylar ise öğretmen maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki öğretmen maaşları ne kadar? Sözleşmeli öğretmen kaç TL maaş alıyor?

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