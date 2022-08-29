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Öğretmenler ne kadar maaş alıyor?

Sözleşmeli öğretmenlik maaşları ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına girmeden 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. Bu kapsamda öğretmen atama tercihleri 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak. Öğretmen kadrosuna başvuruda bulunan adaylar ise öğretmen maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki öğretmen maaşları ne kadar? Sözleşmeli öğretmen kaç TL maaş alıyor?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
öğretmen maaşları ne kadar? Sözleşmeli öğretmen kaç TL maaş alıyor?
Öğretmen maaş tablosu

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılında binlerce öğretmeni kadrosuna katacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 26 Temmuz'a kadar alınmıştı. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılırken , sonuçlar 16 Ağustos'ta açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sonuçları sonrasında ise adaylar atama tercihleri 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak.

En düşük memur maaşı– 6429-9119 TL

En düşük memur emeklisi – 4289-6083 TL

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330-30256 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15870 TL

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9722 TL

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668-12295 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510-27674 TL

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162-15833 TL

POLİS MEMURU 8/1 - 9706-13767 TL

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312-15288 TL

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL

MÜHENDİS 1/4 - 11440-16227 TL

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132-10116 TL

PROFESÖR 1/4 - 18369-26056 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809-15332 TL

VAİZ 1/4 - 9003-12770 TL

AVUKAT 1/4 - 10934-15509 TL

EK DERS ÜCRETİ

(Gündüz) ek ders ücreti 38,71 TL

(Gece) ek ders ücreti 41,40 TL

(Sözleşmeli) ek ders ücreti 33,20 TL

(Takviye) ek ders ücreti 77,40 TL

(Özel eğitim) ek ders ücreti 48.35 TL

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