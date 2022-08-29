Öğretmenler ne kadar maaş alıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılında binlerce öğretmeni kadrosuna katacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 26 Temmuz'a kadar alınmıştı. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılırken , sonuçlar 16 Ağustos'ta açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sonuçları sonrasında ise adaylar atama tercihleri 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak.
En düşük memur maaşı– 6429-9119 TL
En düşük memur emeklisi – 4289-6083 TL
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330-30256 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15870 TL
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9722 TL
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668-12295 TL
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510-27674 TL
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162-15833 TL
POLİS MEMURU 8/1 - 9706-13767 TL
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312-15288 TL
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL
MÜHENDİS 1/4 - 11440-16227 TL
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132-10116 TL
PROFESÖR 1/4 - 18369-26056 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809-15332 TL
VAİZ 1/4 - 9003-12770 TL
AVUKAT 1/4 - 10934-15509 TL
EK DERS ÜCRETİ
(Gündüz) ek ders ücreti 38,71 TL
(Gece) ek ders ücreti 41,40 TL
(Sözleşmeli) ek ders ücreti 33,20 TL
(Takviye) ek ders ücreti 77,40 TL
(Özel eğitim) ek ders ücreti 48.35 TL