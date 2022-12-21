Özgün ÖSYM duyurdu KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri başladı
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ÖSYM duyurdu: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri başladı!

KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışmak için tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyu bekliyordu. KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzu sonrasında başladı. KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık 2022 tarihinde başladı. Tercihler 28 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri nasıl yapılır? İşte KPSS 2022 P1, P2 ve P3 puan türüne göre KPSS tercih ekranı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖSYM KPSS TERCİH BAŞVURU EKRANI: KPSS-2022/2 tercih kılavuzu lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri nasıl yapılır? KPSS P1, P2 ve P3 puan türüne göre KPSS tercih ekranı
KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzu sonrasında, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına giren adaylar aldıkları puanlara göre tercihlerini yapabilecek. İşte KPSS tercih kılavuzu.

ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı, 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 24 Kasım'da açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçları sonrasında, KPSS tercih işlemleri başladı. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresinde yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzu ekranı üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek.

KPSS 2022-2 tercih kılavuzu
KPSS 2022-2 tercih kılavuzu

KPSS tercihleri nasıl, nereden yapılacak?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS-2022/2 tercih başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

ÖSYM tarafından paylaşılan açıklamaya göre KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık 2022 tarihinde başladı. Tercihler 28 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.

KPSS puan türleri nedir?

KPSS P1 NEDİR?

KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P2 NEDİR?

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P3 NEDİR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

  • Genel Yetenek yüzde 50,
  • Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

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