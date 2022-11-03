Astsubay KPSS taban puanları 2022

Astsubay KPSS önlisans puanı ve puan türü, 9 Ekim Pazar günü yapılan sınav sonuçlarının; ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra adaylar tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Astsubay KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli? İşte detaylar...

KPSS önlisans astsubay puan türü nedir?

KPSS önlisans puanı ile astsubaylık başvuru yapacaklar olanlar KPSS P93 puan türüne bakmaları gerekiyor. KPSS P93 puan türünden aldıkları puana göre astsubay başvuruları değerlendiriliyor.

KPSS lisans astsubay puanı kaç?

Jandarma Genel Komutanlığı lisans erkek adayları için taban KPSS 68 puan, kadın adaylar için ise taban KPSS 73 puan olarak duyuruldu.

KPSS Önlisans astsubay puanı kaç?

Astsubaylık için KPSS önlisans sınavından en az 60 veya 65 puan almak gerekiyor. Görselde detaylı puanlar yer alıyor.

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Astsubay Ne Demek?

Astsubay subaydan kıdemsiz, er ve erbaşlardan kıdemli olan askerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmet veren astsubaylar, emir-komuta zincirindeki konumlarının yanı sıra muhabere ve askeri eğitim gibi alanlarda da görev alırlar.

Astsubay Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Astsubayların görev ve sorumlulukları, mensubu bulunduğu kuvvet komutanlığına ya da sınıfına göre değişiklikler gösterir. Astsubayların görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

Subaylar ile er ve erbaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, Muhabere görevlerini yerine getirmek, Taşıtlarda ya da başka silahlı araçlarda nişancı olmak, Düşman hava araçları ile mücadele etmek, Birlikler arası iletişimde görev almak, Yerleşkelerin nöbet, giriş ya da çıkış hizmetlerini düzenlemek, Yerleşkelerin güvenliğini sağlamak, Araçların bakım ve onarım süreçlerinde yer almak, Atölye gibi çalışma alanlarının düzen ve temizliğini sağlamak.

Astsubay olmak için aranan şartlar neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve sağlık şartlarını karşılayan kişiler astsubay olabilir. Astsubay olmak isteyen kişiler, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda başarılı olması ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan Astsubay Meslek Yüksek Okullarını bitirmeleri gerekir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Astsubay Meslek Yüksek Okullarına girmeden önce bazı test ve muayeneler gerçekleştirilip mülakat sonrasında okula kabul edilir. Bunun dışında farklı okullardan mezun olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarına uygun olan kişilerde çeşitli test, mülakat, muayene ve eğitimlerden sonra astsubay olabilir. Uzman çavuşlar ise gerekli şartları karşılamaları halinde astsubay olabilir.

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