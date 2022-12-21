TÜRK-İŞ asgari ücret teklifini açıkladı: Asgari ücrette şimdi ne olacak?

Asgari ücret ne kadar, yüzde kaç olacak?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü kez bir araya geldi.

Türk iş asgari ücret zam teklifi

TÜRK-İŞ asgari ücret teklifini 9 bin lira olarak açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti. Toplantının son bölümüne Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, işçi tarafının asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı.

Atalay, "Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" dedi. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı. TİSK heyeti de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüşmesi sonrası bakanlıktan ayrıldı.

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Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak?

Asgari ücrette şimdi ne olacak?

Asgari ücretle ilgili bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç katıldığı programda değerlendirdi. Asgari ücrette sürecin nasıl işleyeceğini anlatan Prof. Dr. Cem Kılıç, "Şimdi arka oda diplomasisi çalışır muhtemelen taraflar tekrar görüşeceklerdir. 1 hafta bekleme gibi bir durum soz konusu degil. Anlaşma zemini oluştu hemen bir araya gelip bunu tekrar imzalayabilirler" dedi.

Türk-İş'in teklifini değerlendiren Prof. Dr. Cem Kılıç, "Türk-İş'in 9 bin liralık teklifi yüzde 63'lük bir artışa geliyor. Geçen yıl 4 bin 253 lira açıklanmıştı. 9 bin lira yüzde 100'ün üzerinde artışı beraberinde getiriyor. İşveren tarafı da şunu masaya yatırıyordur. Asgari ücret artar işverene bir takım destekler verilir. Bu destek önemli. Bu asgari ücret desteğini 2016 yılından bu yana aynı noktada takıldı kaldı. İşveren tarafı bu konuyu masaya yatırıyordur. Ben bir uzlaşmaya gidileceğini düşünüyorum açıkçası" açıklamasında bulundu.

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2023 asgari ücret zammı

TÜRK-İŞ asgari ücret zam kararını imzalamazsa ne olur?

Geçmiş yıllarda alınan kararları değerlendiren Prof. Dr. Cem Kılıç, "Her halukarda işveren tarafının bunu imzalaması gerekecek ve eğer işçi tarafı bu deklare edilen rakamı bulamamışsa bu durumda muhalefet şerhini koyacak. Şöyle bir bakıldığında son 22 yılda öyle bir rakamı 15 kere taraflar muhalefet şerhi koymuşlar imzalamamışlardı. İşçi tarafı da işveren tarafı da olabilir. İşveren tarafının imzalaması durumunda sorunun çözüleceğini yeni yıla yeni bir asgari ücretle gireceğimizi düşünüyorum" dedi.

Asgari ücret

2023 asgari ücret zam pazarlığı kaç liradan başladı?

Komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını talep etmişti.

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Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyordu. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da Türk-İş'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.

Yeni asgari ücret zam oranı

2023 asgari ücret zammı ne kadar olur? (Olası zam senaryoları)

Asgari ücrete yüzde 45 zam gelirse yeni ücret ne kadar olur?

İlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkması. Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.

Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse yeni ücret ne kadar olur?

İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi. Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.

Asgari ücrete yüzde 55 zam gelirse yeni ücret ne kadar olur?

Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması.

Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.

Asgari ücrete yüzde 60 zam gelirse yeni ücret ne kadar olur?

Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması.

Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.